Abidjan : le Sénégal expose sa stratégie agricole au forum du FIDA

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, le Dr Cheikhou Oumar Ba, a conduit la délégation sénégalaise à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 23 au 25 juin 2026. Selon les informations transmises par ses services, il a participé à l’Atelier régional sur la mise en œuvre des projets et au Forum paysan régional d’Afrique de l’Ouest et du Centre, deux événements organisés par le Fonds international de développement agricole (FIDA).



Cette rencontre stratégique était placée sous le thème de l’efficacité, de l’innovation et de la mise à l’échelle des opérations. Lors d'un panel de haut niveau, le ministre a présenté les réformes du Sénégal pour moderniser l'agriculture, notamment via la transformation numérique et des programmes dédiés aux jeunes et aux femmes. Ce rendez-vous a également permis au Sénégal de réaffirmer son engagement à sécuriser les financements du FIDA et à accélérer l'exécution des projets en milieu rural.