Assemblée nationale : Constitution, Code du travail et cybersécurité au menu des plénières du 17 au 20 août

L’Assemblée nationale du Sénégal convoque les députés en séance plénière du lundi 17 au jeudi 20 août 2026. Un calendrier parlementaire particulièrement chargé s'annonce, marqué par la révision constitutionnelle, la réforme du droit du travail et des textes majeurs sur la sécurité numérique.



Selon le communiqué rendu public par la Direction de la Communication (DIRCOM) du Parlement, les travaux débuteront quotidiennement à partir de 10 heures. Lundi 17 août, la Constitution au cœur des débats. La semaine s'ouvrira par l'examen de la proposition de loi n°33/2026, portant modification de l'article 37 de la Constitution. Le Mardi 18 août sera consacrée à deux textes législatifs fondamentaux notamment, le projet de loi n°15/2026 portant Code du travail et le projet de loi n°16/2026 portant Code de la sécurité sociale. Lemercredi 19 août, les parlementaires se pencheront sur l'examen de la proposition de loi n°34/2026, relative au régime juridique des crédits spéciaux. Jeudi 20 août, place à la Sécurité numérique et commissions d'enquête.La session se clôturera par l'examen du projet de loi n°25/2026 sur la protection des Infrastructures d’Information critiques et la sécurité numérique.

En outre, les députés procéderont à la ratification des propositions de résolution portant création de commissions d’enquête.



