Abidjan : un ressortissant sénégalais décède lors d’une interpellation musclée de la police

Demba Sow, un ressortissant sénégalais âgé de 57 ans, est décédé lors d’une interpellation violente de la police dans un appartement meublé où il résidait à Abidjan. Selon des sources locales, les forces de l’ordre ont percuté la porte de l'appartement de manière violente, avant d'intervenir de façon musclée. Au cours de l’altercation qui a suivi, Demba Sow s’est effondré dans les escaliers et aurait subi une crise cardiaque qui a malheureusement entraîné sa mort.



Originaire de la ville de Linguère, plus précisément de Barkédji, Demba Sow résidait principalement au Congo, mais faisait régulièrement des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et ce pays d’Afrique centrale en raison de ses activités professionnelles. Sa mort tragique survient dans un contexte particulier, coïncidant avec la visite officielle du Président de l’Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, à Abidjan.



Selon des ressortissants sénégalais à Abidjan, la présence d’El Malick Ndiaye dans la capitale ivoirienne a joué un rôle significatif dans l’évolution de l’affaire. La situation aurait rapidement attiré l'attention et les policiers impliqués dans l’interpellation ont été mis aux arrêts par les autorités ivoiriennes pour répondre de leurs actes.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de la mort de Demba Sow.