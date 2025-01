Abou Abel Thiam annonce la fin de mandat pour le Collège de l’Artp le 9 janvier

« Nous, M. Abou Abel THIAM, Président du Collège de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), et mes collègues Pr Modi Coumba GADIAGA, M. Amadou LY, Mmes Ada Hagne DIA et Arame Ndoye THIAM, informons de l’arrivée à leur terme légal, ce 09 janvier 2025, de nos mandats au Collège de l’ARTP », a fait savoir M. Thiam.



Il n’a pas manqué de souligner d’avoir collaboré avec les différents directeurs généraux de l’Artp et les différents acteurs de l’écosystème des télécommunications dans un cadre de « respect des lois ».



« Nous souhaitons plein succès à nos successeurs et à la cohorte de relai, pour la continuation de l’œuvre de régulation », a conclu Abou Abel Thiam.



La fin de leur mandat intervient dans un contexte où les militants de Pastef demandent la nomination des membres du parti à des postes de responsabilités.