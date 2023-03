Aboulie Bojang, sélectionneur de la Gambie: « le Sénégal est en train de tout gagner, il faut les empêcher samedi »

Les Young Scropions sont sans aucun doute la sensation du tournoi en Egypte après avoir renversé les favoris et septuples champions lors du dernier carré de lundi pour s’assurer leur ticket historique pour la finale.



En demi-finale contre le Nigéria, Adama Bojang a marqué le but qui a envoyé la Gambie à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Une finale aux allures de derby prévue samedi prochain au Caire.



« Je suis fier de mes joueurs qui continuent d’écrire l’histoire de notre football. C’est extraordinaire, magnifique, satisfaisant et bien plus que cela. Nous avons marqué 10 buts dans cette compétition sans encaisser. Nous sommes un petit pays qui joue maintenant dans les tournois », a déclaré le sélectionneur Abdoulie Bojang.



"Le Sénégal est en train de tout gagner en ce moment. Il faut les empêcher"



Les deux équipes ont remporté tous leurs matchs sans encaisser de but dans le tournoi. Les Young Scorpions ont atteint les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations U20 en Mauritanie deux ans avant de remporter le bronze.



« C’est une victoire méritée. Nous nous battrons pour le titre contre le Sénégal. Le Sénégal est en train de tout gagner en ce moment. Il faut les empêcher samedi », a dit Bojang.



Les deux équipes ont un record similaire dans le tournoi puisqu’elles ont remporté les cinq matches sans encaisser de but et ont marqué à chaque match.



Face au Sénégal, ce sera une nouvelle retrouvaille, puisque les deux nations s’étaient affrontées en 2021, à Thiès lors de la finale du tournoi de l’UFOA-A. Un tournoi que les Gambiens avaient remporté, empêchant aux « Lionceaux » de participer à la CAN en Mauritanie, il y a deux ans.