Médias : Vanessa Le Moigne annonce son retrait du football après une vague de harcèlement à la finale de la CAN 2025

Vanessa Le Moigne dit merci au revoir au ballon rond. La présentatrice de la dernière Coupe d’Afrique des Nations sur beIN Sports a annoncé ne plus vouloir couvrir le football à l’issue de la saison 2025/2026 par le biais de plusieurs messages sur ses réseaux sociaux, dans la nuit de mercredi à jeudi.



« Merci la CAN pour les émotions. Next. Merci le foot pour les rencontres… pour les beaux moments. Mais next. Fin de saison, j’arrête et maintenant je me sens libérée. Vous n’aurez plus mon dos », a déclaré la présentatrice qui intervient quotidiennement en Ligue 2 et en Coupe de France, sur son compte Instagram.



Cette déclaration n’est pas anodine. Vanessa Le Moigne a subi une vague de haine et s’est fait harceler sur les réseaux sociaux après la finale de la CAN 2025, remportée 1-0 par le Sénégal face au Maroc dimanche dernier. Elle avait d’ailleurs déjà relayé certains messages insultants qu’elle avait reçus ces derniers jours.



La présentatrice de BeIN Sports est dans la tourmente depuis l’interview d’après-match qu’elle a réalisé avec le gardien sénégalais Édouard Mendy, dont un extrait a fait le tour des réseaux sociaux (supprimé sur le compte de BeIN Sports depuis).



« Je leur laisse la place »

Sur cette courte séquence, Vanessa Le Moigne a félicité le portier pour la victoire avant de lui lancer « en même temps j’hésite à vous dire félicitations, je vais vous laisser commenter tout ce qui s’est passé sur la fin, c’est dramatique en fait ». La journaliste faisait référence aux nombreux incidents survenus durant la finale, et notamment aux affrontements entre supporters.



Vanessa Le Moigne a également questionné l’ancien portier du Stade Rennais sur un potentiel arrangement avec le Marocain Brahim Diaz, suite à son penalty complètement manqué à la toute fin du temps réglementaire. Ces questions posées par la journaliste n’ont pas fait l’unanimité auprès des supporters et des téléspectateurs, déclenchant une vague de harcèlement en ligne.



« Je dois poser les questions et cette question-là sur le penalty pour que LA réponse de l’un des acteurs existe. Que les supporters ne comprennent pas, c’est ok ! Mais mes amis, mes "pairs" à l’affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années : ils sont meilleurs visiblement. Sans aucun doute ! Je leur laisse la place », a expliqué la présentatrice de 43 ans.



Missionnée pour présenter la 20e journée de Ligue 2 entre Guingamp et Troyes ce samedi 24 janvier, Vanessa Le Moigne assurera bien son rôle. « La Ligue 2 n’a pas besoin de moi mais je finis ce que j’ai commencé et après je fais autre chose. S’il y a autre chose à faire. Merci d’éviter les panenka, je prendrais ça comme une provocation », a précisé la présentatrice en ajoutant une touche d’humour dans ses propos.