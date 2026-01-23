Belgique : un coach sénégalais sanctionné pour avoir trop fêté la victoire du Sénégal à la finale de la CAN 2025

Un membre du staff de l’OH Louvain, club de la D1 belge, Ibrahima Sonko, a été sanctionné par sa direction après avoir célébré la victoire du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, malgré la défaite de son club.



Selon RMC Sport, les faits se sont déroulés dimanche soir en Belgique. Âgé de 45 ans, l’ancien défenseur central des « Lions » du Sénégal (5 sélections) faisait partie du staff de l’OH Louvain au moment où son équipe venait de s’incliner face à Saint-Trond (1-0), un revers lourd de conséquences dans la lutte pour le maintien.



Malgré l’atmosphère pesante dans le bus du club, Sonko n’a pas résisté à l’envie de suivre la finale de la CAN opposant le Sénégal au Maroc (1-0). Tandis que Louvain traversait une période délicate, l’ancien international sénégalais vivait intensément le dénouement du match, marqué notamment par le penalty manqué de Brahim Diaz et le but décisif de Pape Gueye.



Toujours selon RMC Sport, l’euphorie a pris le dessus au coup de sifflet final. Emporté par l’émotion, Ibrahima Sonko a célébré le sacre sénégalais « en chantant et en dansant », rapporte le quotidien belge Het Nieuwsblad. Une attitude mal perçue par plusieurs joueurs du club, qui auraient fait part de leur mécontentement à la direction.



Face à cette situation, les dirigeants de l’OH Louvain ont décidé de sanctionner le membre du staff. Jusqu’alors chargé d’accompagner l’équipe première, notamment dans l’encadrement des jeunes talents et leur intégration au groupe professionnel, Sonko a été informé de son déclassement. Désormais, sa mission se limitera à un rôle secondaire au sein du club.