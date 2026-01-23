Francophonie et coopération : la ministre Éléonore Caroit en visite officielle au Sénégal les 26 et 27 janvier

Mme Eléonore Caroit, ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, se rendra au Sénégal les 26 et 27 janvier 2026, selon un communiqué de l’Ambassade de France au Sénégal.



Elle prendra part à la cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire de haut niveau de la conférence des Nations Unies sur l'eau 2026, co-présidera le comité de pilotage du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée avec le ministre Balla Moussa Fofana, effectuera plusieurs visites, notamment du chantier de dépollution de la Baie de Hann et de la Learning Academy des JOJ 2026, ainsi qu'une série de rencontres avec des Sénégalaises et Sénégalais acteurs de la relation France-Sénégal, et avec la communauté française.



Dans le cadre de ce déplacement au Sénégal, Mme Eléonore Caroit tiendra un point de presse le mardi 27 janvier 2026 à 18h30 à la Résidence de France (entrée par l'avenue Pasteur, à partir 18h00). Elle reviendra sur les retombées de sa visite au Sénégal, et plus largement sur le partenariat France-Sénégal.

