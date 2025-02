Abrogation de l’amnistie : « Thierno Alassane Sall n’a fait que son devoir en tant que député », selon Birahim Seck

Le député Thierno Alassane Sall a déposé le mardi 18 février, une proposition de loi visant à abroger la loi d’amnistie couvrant les événements survenus entre 2021 et 2024. Selon lui, cette initiative est conforme au programme de législature de la coalition Sénégal Kese. Réagissant à cela, le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck, a estimé que le Thierno Alassane Sall n’a fait qu’accomplir son devoir de député.



« Thierno Alassane Sall n’a fait que son devoir en tant que député. Il était de la responsabilité des députés du pouvoir actuel d’accomplir l’acte qu’il a posé. On l’encourage et le félicite. Le Forum Civil l’a toujours dit et la plateforme continue à réitérer que la loi sur l’amnistie doit être abrogée », a-t-il déclaré lors d’un entretien sur Senegal7.