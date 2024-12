Abrogation de la loi d’amnistie : « si vous l’abrogez faites face aux conséquences » (Aissata Tall Sall)

Ce vendredi lors de la déclaration de politique du Premier ministre Ousmane Sonko, Aissata Tall Sall ancien ministre de la Justice sous Macky a saisi l’occasion pour se défouler sur le chef du gouvernement. Selon elle, « la déclaration de politique générale basée sur le référentiel du projet Vision Sénégal 2050 contient des lacunes et des chapelets de promesses ».



Pour les « lacunes », elle a indexé le fait que le Premier ministre n’ait pas mentionné les réformes des institutions « pas un mot sur les institutions dans le projet »

Parlant du Capital humain la parlementaire a invité Sonko à cultiver la discipline s’il veut le développement du Sénégal à l’image de Singapour qu’il a cité dans sa déclaration comme un exemple à suivre. « Sur le capital humain, vous avez donné l’exemple de Singapour. Vous savez Singapour pour se développer ce n’est pas grâce à l’argent. Singapour n’avait même pas d’eau, c’est la Malaisie qui fournissait l’eau à Singapour. Il s’est développé grâce à la discipline. Un Premier ministre nain que vous avez cité ici a discipliné ce peuple. Si vous avez un devoir et une obligation première, c’est la discipline parce que vous savez seule par la discipline que vous pouvez le développer ».



Toujours dans les lacunes « le franc CFA, la souveraineté alimentaire, mais pourquoi vous n’en avez pas parlé, il a fallu l’interpellation d’un député de votre camp pour que vous veniez ici expliquer ce que vous voulez faire avec le franc CFA. Pourtant, nous avons des déclarations et la première souveraineté monétaire doit commencer par votre monnaie, elle doit commencer par l’appropriation de votre monnaie », a-t-elle déclaré.



« Les promesses, un chapelet de vieilles promesses Monsieur le Premier ministre 4 heures de temps, deux heures pour nous présenter votre projet, deux heures, pour répondre à nos quelques questions pourtant, ils nous ont suffi de quelques minutes. Mais j’ai vu que venir à l’Assemblée nationale ça vous a dérangé parce que vous avez accepté pour enfin échapper à une motion de censure. Alors monsieur le Premier ministre, Sénégal souverain, Sénégal juste, Sénégal prospère quand nous lisons le référentiel, quand nous lisons l’agenda national adossé aux références, ce n’est qu’un slogan et vous savez les slogans, ce sont des paroles et des paroles et des paroles les slogans finissent toujours comme les anciens ont toujours dit, les paroles s’en vont. Monsieur le Premier ministre, on vous attend, comme le maçon au pied du mur, nous vous attendons sur les actes, nous vous attendons sur la vérité", a lancé l’ancien ministre de la Justice.



Aissata Tall Sall est revenue sur la loi d’amnistie initiée par l’ancien Président Macky Sall et qu’elle a elle-même défendu devant la quatorzième législature. « Et cette loi d’amnistie si vous voulez l’abroger, abroger la, je n’ai jamais dit que vous ne pouvez pas l’abroger, mais quand vous l’aurez abrogé faites face aux conséquences. Et c’est là où le peuple jugera. Ne pensez pas que moi, j’ai peur de la loi d’amnistie. Je l’ai défendu par ce que c’est mon devoir de ministre de la Justice, je l’ai défendu parce que c’est ma conviction profonde. Je ne suis pas comme cela qui sont d’accord dedans et dehors ont peur d’assumer leur responsabilité », a fustigé Aissata Tall Sall.