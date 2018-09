Absence de Daf de la Tanière: la Fédération s'explique

Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, évoque l'affaire Omar Daf. Ce dernier n'a pas assisté au match Madagascar-Sénégal (2-2) du 9 septembre, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019. La non –présence de l’ancien arrière-gauche des « Lions » répond à une « logique de rupture » selon la Fédération qui veut mettre les choses au clair.



A en croire le dirigeant fédéral cette absence s'explique par une redéfinition des statuts des personnes qui entourent l'équipe. « Pour le cas Omar Daf, qui a suscité beaucoup de débats, il serait bien qu'il puisse bien être édifié : soit il est adjoint à part entière soit il ne l'est pas. S'il est attaché à son club, on le laissera à son club, indique le patron du football sénégalais. Mais il est important qu'on puisse se déterminer, bien entendu avec des échanges que nous aurons avec le ministère des Sports », a-il fait savoir dans un entretien accordé au journal L’Observateur à Antananarivo à la vielle du match contre Madagascar.



Augustin Senghor ajoute : "S'il advenait qu'il veuille venir, il serait bien, en fonction de ses prestations, que l'Etat accepte de le prendre en charge. Je pense qu'a priori, ça ne devrait pas poser de problème avec le ministre des Sports avec qui j'ai eu à échanger sur ces questions."