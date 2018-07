Absence de paratonnerre à Kolda : trois personnes tuées par la foudre

Jeudi 19 juillet 2018, nous sommes au 21e siècle et dans un pays qui se dit émergent. La foudre a tué trois personnes dans les communes de Médina Yorofoula et Bagadadji, dans la région due Kolda, parce qu'il n'y a aucun dispositif sécuritaire sur place pour protéger les populations du tonnerre.



Depuis plusieurs hivernages, la foudre continue de tuer les populations de ces localités du sud du Sénégal. Et les autorités n'ont daigné installé le moindre paratonnerre pour sauver leurs vie.