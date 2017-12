Abu Dhabi: Serena Williams battue pour son retour

Ayant donné naissance à son premier enfant en septembre dernier, Serena Williams n'avait plus joué en compétition depuis la finale gagnée à l'Open d'Australie, il y a près d'un an. Ce samedi, l'ancienne n°1 mondiale (retombée au 22e rang) a fait son grand retour sur les courts, à l'occasion de l'exhibition d'Abu Dhabi où elle a affronté Jelena Ostapenko, sacrée à Roland-Garros en juin dernier. Et si elle s'est rassurée sur sa forme, l'Américaine a dû s'incliner, battue au bout d'un troisième set joué sous forme d'un tie-break en 10 points. Son vrai objectif, la défense de son titre à Melbourne, débute dans 15 jours.



«Le premier match après un retour, c'est toujours terriblement dur, mais je suis contente d'être là, a souri Williams à l'issue du match. J'étais un peu inquiète (pendant le match) : je regardais vers mon clan pour être sûre que tout allait bien ».