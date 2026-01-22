Dakar : Mercedes Vera Martin, nouvelle cheffe du FMI, rencontre Diomaye pour «définir une feuille de route»

Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu ce mercredi 21 janvier Mercedes Vera Martin, la nouvelle cheffe de mission du Fonds Monétaire International ( FMI) au sénégal. Cette rencontre entre dans le cadre d'une visite de présentation et de prise de contact. La cheffe de Mission a réitéré l’accompagnement du Fmi à «définir une feuille de route pour maintenir la stabilité macroéconomique» du pays, dans le but de "renouer le fil" du dialogue institutionnel après la crise de la dette cachée.



En poursuivant, Vera Martin a aussi salué l’évolution positive des discussions entre les deux parties, notant des avancées significatives en vue de la mise en place d’un nouveau programme de coopération dans les mois à venir.



Mme Vera Martin a supervisé la restructuration de la dette de la Zambie en tant que cheffe de mission dans ce pays de 2023 à 2025. Sa nomination n'est donc pas passée inaperçue.



Pour rappel, cette transition à la tête du FMI intervient alors que le Sénégal fait face à une situation budgétaire délicate. Les révélations des nouvelles autorités sur des emprunts non déclarés par l'administration précédente ont porté le ratio d'endettement à 132 % du PIB fin 2024. Bien que cette visite soit qualifiée d'« introductive » et qu'aucune négociation de fond ne soit prévue dans l'immédiat, elle constitue une étape indispensable pour rétablir la confiance.