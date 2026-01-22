CAN 2025 : une prime individuelle minimum de 61 millions FCFA prévue par FSF pour chaque "Lion"

Après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc, chaque "Lion" pourra toucher au minimum 61 millions FCFA comme prime individuelle octroyée par la Fédération sénégalaise de football (FSF), selon les révélations du quotidien L’Observateur.
Pour sa qualification et participation à la CAN, chaque joueur avait reçu 13 millions FCFA. Entre les huitièmes de finale et les demi-finales, les joueurs ont empoché une prime individuelle de 18 millions FCFA, soit quatre (04) millions pour les huitièmes, six (06) millions pour les quarts de finale et huit (08) millions F pour les demi-finales. Au-delà de ce montant, chaque joueur devrait empocher 10 millions F pour avoir battu l’Egypte et une récompense de 20 millions F pour la victoire finale.
En prenant en compte les 75 millions FCFA que le Président a octroyé à chaque joueur, les "Lions de la Teranga" devrait se retrouver avec 136 millions F de prime individuelle et un terrain de 1500 mètres carrés sur la Petite Côte.
