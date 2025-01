Abus de confiance et usurpation de fonction : un faux policier écope 3 mois de prison ferme

Samba Khary Ba a été jugé le mercredi 29 janvier 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Condamné à 3 mois de prison ferme avec une amende de 200.000 FCFA pour abus de confiance et usurpation de fonction. Le prévenu, pour escroquer sa victime, s'est fait passer pour un adjudant de police.



Selon le journal Les Échos, tout est parti d’une cotisation de tontine fixée à 25.000 FCFA par jour et à la fin de chaque mois, le gagnant reçoit 5 millions FCFA. Fatou Mballo voulait recouvrer sa mise dans cette tontine à laquelle elle avait adhéré, mais la gérante Maty Ndao lui avait promis qu'elle ferait partie des trois premières personnes à récupérer leur mise.



Ainsi, puisque la gérante n'a pas respecté son engagement, Fanta Mballo a décidé de se retirer après avoir cotisé à hauteur de 2,1 millions FCFA. À la suite de cela, Maty Ndao lui a fait une nouvelle promesse, celle qui consiste à lui restituer son argent à la fin de la tontine.



Mais ça devient un mensonge de plus. Fatiguée d’être menée en bateau, constamment, Fanta Mballo décide de la traduire en justice. Seulement, là aussi, elle sera confrontée à la pire déception. En effet, l’affaire sera confiée à un escroc du nom de Samba Khary Ba. Ce dernier s'est présenté à elle comme un policier, enfonçant le couteau dans la plaie.



Chargé de récupérer l’argent, le faux policier qui lui a réclamé la somme de 30.000 FCFA à la plaignante pour son transport afin de se rendre à la boutique de la gérante en compagnie de trois de ses éléments.



Samba Khary Ba s’est présenté comme un policier à la boutique de la gérante, le premier jour, cette dernière lui a remis la somme de 1 million 600 mille FCFA. Mais au lieu de restituer l'argent encaissé à Fanta Mballo, le faux flic l'utilise à des fins personnelles, faisant croire à la plaignante que la gérante lui a donné rendez-vous au commissariat de Dakar pour la remise de son argent.



Mais il a fallu que la victime se présente à la brigade prévôtale pour découvrir que Samba Khary Ba a usé de la fausse qualité de policier pour escroquer et bouffer ses sous. Alpagué, il a été placé sous mandat de dépôt le 20 janvier 2025 avant d’être jugé hier, mercredi 29 janvier, pour usurpation de fonction et escroquerie.



Devant la barre, Samba Khary Ba a reconnu que Fanta Mballo lui a remis le montant de 30.000 FCFA a pour l'achat de carburant quand il devait se rendre dans la boutique de la gérante de la tontine.



Avant de poursuivre : « Une fois, là-bas, je me suis présenté comme un policier et Maty m'a versé les 1.650.000. J'ai informé la partie civile, mais elle m'a fait savoir qu'elle voulait recouvrer la totalité de son argent », a-t-il déclaré.



Ainsi, le tribunal, au terme des débats des deux parties a requalifié les faits d'escroquerie en abus de confiance. Pour ledit délit et celui d'usurpation de fonction, Samba Khary Ba a été condamné à 3 mois de prison ferme et à une amende de 200.000 FCFA.



Pour ce qui est des dommages et intérêts de la partie civile, il doit lui payer 2,5 millions FCFA.