Accaparement du patrimoine foncier de l’eau : le SATES hausse le ton et dénonce le mutisme de Serigne Mbaye Thiam

Le Syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal (SATES) est sorti du mutisme pour exhorter la direction générale à prendre en charge les préoccupations des travailleurs. Face à la presse ce jeudi 20 juillet 2023, le syndicat a dénoncé l’accaparement du patrimoine foncier du secteur de l'eau par la coopérative d'habitat de la SONES, la précarité du contrat de travail des nouveaux recrus, la surcharge de travail, entre autres. Il déplore ainsi ‘’l'inaction volontaire et incompréhensible’’ de leur ministre de tutelle Serigne Mbaye Thiam.



« Nous voilà maintenant à trois (03) années, sept (07) mois et vingt (20) jours depuis le démarrage de la Sen’Eau marqué par des hauts et des bas, avec quelques points à partager avec vous sur la situation actuelle des travailleurs. Pour ce qui est de la représentation des Travailleurs au Conseil d'Administration, les travailleurs du secteur de l'eau (Sen’Eau, SONES, ONAS) sont détenteurs de 11 % des parts d'actions de la Sen’Eau et ont droit à un représentant au conseil d'administration de l'entreprise. Depuis le démarrage de la Sen’Eau en janvier 2020, la Direction Générale de la Sen’Eau œuvre sans cesse pour empêcher le représentant des travailleurs de siéger au conseil d'administration. Les courriers adressés à cet effet au Ministre de l'Eau et de l'assainissement sont restés sans réponse. Nous déplorons ainsi l'inaction volontaire et incompréhensible de notre ministre de tutelle Mr. Serigne Mbaye Thiam », a dénoncé Omar Bâ secrétaire général dudit syndicat.



Pire encore M. Bâ a déploré ‘’l’accaparement du patrimoine foncier du secteur de l'eau par la coopérative d'habitat de la SONES’’. Selon lui, le patrimoine foncier du secteur de l'eau fait l'objet d'un accaparement sans précèdent de la part de la coopérative d'habitat des travailleurs de la SONES.



« Certains travailleurs de la SONES se sont partagés à usage personnel la réserve foncière du centre de Hann. Loin d'en être à leur coup d'essai, cette forfaiture foncière à pousser nos collègues de la SONES à aller jusqu'à édifier un mur de clôture dans le périmètre de la Direction Général de SEN'EAU pour accaparer l'espace abritant le terrain de football et de basketball du centre de Hann. Les autorités compétentes ont été saisies, à savoir le (DSCOS, Ministre de l'Eau, le ministre des Finances et du budget, le Ministre de l'urbanisme et le Ministre de l'environnement... Nous appelons les autorités publiques à stopper de toute urgence le razzia du patrimoine foncier du secteur public de l'eau par les travailleurs de la SONES », a lancé Omar Bâ.



Poursuivant sa déclaration, M. Bâ a également relevé la ‘’précarité du contrat de travail des nouveaux recrus, la surcharge de travail, et la tentative d’imposer un système de vote digital opaque contre la volonté des travailleurs’’.



Par contre, il a appelé la Direction générale à toute transparence, et demandé le remboursement intégral des cotisations individuelles retenues dans les salaires du personnel et non reversées au FCP- SDE, la couverture médicale des travailleurs ».



Le syndicat a exigé, « l'arrêt immédiat des cotisations au titre du FCP- SDE jusqu'à autorisation par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) du reversement par la SEN'EAU des cotisations dans le FCP-SDE. Avant d’exhorter la Direction générale à augmenter sa part de subvention à l'IPM. Ce, pour permettre de continuer d'assurer une couverture médicale de qualité pour les travailleurs et leur famille ».