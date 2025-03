Accès à l’eau : vers la création d’un fonds destiné à résoudre les urgences et les problèmes

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a proposé la création d’un fonds de solidarité visant à résoudre en urgence les problèmes d’accès à l’eau d’une communauté, en attendant des solutions structurelles à long terme.



« On a besoin de petites réalisations et c’est pour cette raison que j’ai eu l’idée de mettre en place ce fonds de solidarité destiné à résoudre d’urgence toute difficulté d’accès à l’eau d’une communauté en attendant des solutions », a dit M. Dièye lors d’un entretien accordé à l’APS dans la cadre la Journée mondiale de l’eau.



Cette journée est célébrée 22 mars de chaque année à travers le monde. L’édition 2025 a pour thème : « La préservation des glaciers », un appel à l’action pour notre avenir hydrique.



« La vocation de ce fonds sera d’aller vite quand une communauté n’a pas d’eau. Ce fond va s’atteler à régler en 48 heures ou 72 heures tout problème d’accès à l’eau d’une communauté quelle que soit là où elle se trouve », a-t-il expliqué.



‘’L’objectif, a-t-il précisé, c’est qu’on puisse mettre en place un puits si nécessaire avec du solaire ou une pompe au moins en attendant’’. Selon lui, l’essentiel est que la communauté en difficulté ait de l’eau à boire en attendant qu’on puisse réaliser de grands projets.



Cheikh Tidiane Dièye dit être convaincu que la question de l’eau ne peut pas se limiter uniquement avec des considérations techniques. « C’est un secteur qu’on ne peut pas gérer seul. Nous voulons que nos compatriotes participent à l’ambition de réaliser d’ici 2030 l’accès universel à l’eau », a-t-il laissé entendre.



« Nous voulons également que lorsque la communauté internationale se réunira quelque part pour évaluer les objectifs de développement durable (ODD) 2015-2030 que le Sénégal fasse partie des pays qui atteindront leurs objectifs », a-t-il ajouté.



Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a précisé toutefois qu’il garde pour le moment le nom exact qui sera attribué à ce fonds de solidarité.



« Je parlerai avec les principaux concernés et après on mettra en place le fonds », a-t-il dit.