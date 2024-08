Accès amélioré à l'eau : les chiffres encourageants de Ziguinchor

Plus de 73% des Ziguinchorois , d'après la directrice de l’Hydraulique, Ndèye Abibatou Lo bénéficient d'accès amélioré à l'eau et 5% pratiquent la défécation à l'air libre. S'appuyant sur le dernier recensement de l'ANSD, madame Lo de déclarer "selon le recensement de l’ANSD, en 2023, 73,4% de la population de la région de Ziguinchor ont un accès amélioré à l’eau et 69,90% aux services d’assainissement. Cependant, 4,90% pratiquent toujours la défécation à l’air libre".



La ville de Ziguinchor abrite a abrité un comité régional de développement (CRD) dans le but de recueillir les préoccupations et suggestions des populations et des acteurs. Selon l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des Affaires administratives, Sidy Guissé Diongue qui présidait ce CRD, "l’objectif de la rencontre est de renforcer la synergie entre les acteurs locaux afin de proposer des solutions innovantes et durables pour relever les défis liés à l’accès à l’eau et à la problématique de l’assainissement dans la région de Ziguinchor".