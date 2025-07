Rosso : une délégation du gouvernement a présenté ses condoléances à la famille Vieux Talla Keïta

Plusieurs ministres, dont Yassine Fall, chargée de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, ont présenté les condoléances du gouvernement à la famille de Vieux Talla Keïta, un jeune homme décédé lors de son interpellation par des agents du commissariat de police de Rosso (nord), le 18 juin dernier.



Mme Fall était accompagnée des ministres de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, des Forces armées, Birame Diop, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye.



Le gouverneur de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, et les autorités administratives du département de Dagana étaient à leurs côtés.



« Nous sommes venus présenter les condoléances de l’État aux membres de la famille du jeune Vieux Talla Keïta et à toute la population de Rosso », a dit Yassine Fall.



Elle assure, à la suite du président de la République et du Premier ministre, que les circonstances du décès du jeune homme seront élucidées.



« L’enquête est en cours. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités, afin que la justice fasse son travail », a affirmé Yassine Fall à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Pour rappel, mardi dernier, des manifestations ont éclaté dans cette ville située dans la région de Saint-Louis, entre les forces de l’ordre et des jeunes. Ces derniers protestaient contre la mort de leur voisin.



Ni le commissariat de police de Rosso ni la Police nationale ne se sont prononcés, pour le moment, sur les circonstances de son décès.