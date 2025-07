Premiers résultats du Bac à Kolda : Salikégné et Médina Yoro Foulah obtiennent respectivement 21 et 39 admis d'office

Les premiers résultats du baccalauréat 2025 sont tombés samedi dans la région de Kolda (en haute Casamance). Sur un total de 209 candidats, 21ont décroché leur bac dès le premier tour au jury 1332 au centre de Salikegne. La répartition est la suivante : 11 admis en série L’ et 10 en série L2. Par ailleurs, 25 candidats sont autorisés à poursuivre l’aventure au second tour, qui décidera de leur sort.



De son côté, le centre d’examen de Médina Yoro Foulah, dans la même localité, enregistre de meilleurs résultats. Sur 153 candidats, 39 ont été déclarés admis d’office. La série S2 compte 4 admis, tandis que la série L2 enregistre 19 réussites et la série L’ en totalise 16. En plus de ces admissions directes, 61 candidats devront tenter leur chance au second tour.



Fait marquant à Médina Yoro Foulah, six (6) mentions ont été décernées. En série L2, on compte une mention Bien et deux mentions Assez Bien, tandis que la série S2 affiche également une mention Bien et deux mentions Assez Bien, témoignant de la qualité du travail de certains élèves.



Ces résultats, bien qu'encourageants pour certains, montrent que de nombreux candidats devront encore faire preuve d'efforts lors du second tour pour décrocher le précieux sésame ouvrant les portes de l’enseignement supérieur.



Les regards sont désormais tournés vers les prochains jours, où les épreuves du second tour livreront leur verdict final pour ces candidats de la région de Kolda.