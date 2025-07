Est de la RDC: la contrebande de minerai vers le Rwanda s'intensifie

De l'étain, du coltan, du tungstène qui une fois au Rwanda sont mélangés à la production locale puis étiquetés comme minerais rwandais. La situation s'est aggravée en un an, explique Jean-Pierre Okenda directeur de l'ONG congolaise La Sentinelle des Ressources Naturelles : « Bien au-delà du fait qu'il y a cet objectif économique avec le Rwanda qui a des convoitises sur le Congo, il faut comprendre qu'il y a un coût derrière. La guerre a un coût pour le Rwanda. Le fait aussi qu'il y a de l'aide au développement du Rwanda qui a été suspendu par plusieurs pays, il fallait trouver des débouchés. Et il n'y a pas d'autres débouchés que ceux du secteur minier. »



Établir une traçabilité des minerais en temps de guerre est absolument impossible. Mickael Daudin est chef du programme ITSCI. Un mécanisme qui rassemble différents acteurs de l'industrie minière, notamment dans l'étain et le tantale, pour tenter de tracer ces minerais. Dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, l'ISTCI a pu reprendre du service : « Le M23 s'est retiré de ce territoire et depuis peu, nous avons pu redéployer nos équipes et recommencer à travailler avec le gouvernement pour reprendre la traçabilité et le suivi sur le terrain. L'impact que j'espère [de l'accord entre le Rwanda et la RDC], c'est d'avoir une résolution du conflit au niveau local pour que nous puissions redémarrer l'étiquetage et le suivi sur le terrain pour l'atténuation des risques ».



Et selon le rapport des Nations Unis, la contrebande d'or vers l'Ouganda a également fortement augmenté.