Sénégal : un important remaniement sein de l'Armée sénégalaise avec des changements dans 4 des 7 zones

Le haut commandement de l’Armée sénégalaise a procédé à un vaste remaniement affectant plusieurs zones militaires et bataillons opérationnels. Selon les informations officielles, "quatre des sept zones militaires que compte le pays connaissent de nouveaux commandants", marquant ainsi une rotation significative dans les postes clés de la défense nationale.



Parmi les changements majeurs, "le Colonel Massanrha Thiam, précédemment Chef de la cellule emploi de l’État-major de l’Armée de Terre, prend les commandes de la Zone militaire n°3", remplaçant le Colonel Diouna Sow, appelé à d’autres fonctions. De même, "le Colonel Cheikh Gueye, commandant de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), est nommé à la tête de la Zone militaire n°5", succédant au Colonel Yahya Diop.



Les mouvements s’étendent aussi à la Zone militaire n°2, où "le Colonel Alioune Samassa, jusque-là Chef de Cabinet du Chef d’État-major général des Armées, hérite du commandement", prenant la relève du Colonel Thierno Fall. Enfin, "le Colonel El Hadj Omar Faye, ancien Commandant de l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Kaolack, prend la tête de la Zone militaire n°7", en remplacement du Colonel Thierno Gningue.



Ces nominations s’accompagnent également de modifications dans certains bataillons opérationnels, bien que les détails n’aient pas encore été dévoilés. Les autorités militaires précisent que "ces changements s’inscrivent dans le cadre normal de la gestion des carrières militaires", rappelant que "les chefs de zone et de bataillon sont appelés à de nouvelles fonctions après deux à trois années de commandement".



Cette reconfiguration intervient dans un contexte sécuritaire régional marqué par des défis multiples, bien qu’aucun lien direct n’ait été établi entre cette rotation et une situation opérationnelle spécifique.