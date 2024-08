Accident à Kaffrine : deux morts, dont la femme d’un sous-préfet

Un tragique accident survenu sur la route nationale, au niveau du village de Wengui dans la commune de Sagna, département de Kaffrine, a fait deux morts et deux blessés graves. Selon Iradio, le véhicule impliqué dans l'accident était celui du sous-préfet de Dianké Makha, dans la commune de Goudiry.



Le sous-préfet, au volant de son véhicule, a perdu le contrôle après l’éclatement d’un pneu. Sa femme et son homonyme sont décédés sur le coup dans cet accident.



Le sous-préfet et son fils sont grièvement blessés et sont actuellement admis à l'hôpital régional Thierno Brahim Ndao de Kaffrine.