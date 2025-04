Accident à Kaffrine le chauffeur du véhicule succombe à ses blessures

Le docteur Mbaye Thiam, directeur régional de la santé a annoncé le décès du conducteur du véhicule de transport en commun, Mbaye Ndiaye. Il a succombé à ses blessures au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.



Pour rappel, le jeudi, 10 avril une collision entre un camion en partance pour la Guinée-Bissau et un véhicule de transport en commun de type Toyota, communément appelé « Cheikhou Chérif » a fait plusieurs blessés graves. L’accident s’est produit aux environs de 17 heures sur la route nationale numéro 1, précisément en face des locaux de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN).



Le bilan provisoire faisait état de 21 blessés, dont 11 évacués au centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao et 10 autres pris en charge au centre de santé Saliou Ndao de Kaffrine. Avec la perte de Mbaye Ndiaye, l’accident prend une tournure encore plus tragique.