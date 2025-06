Drame à Saré Diallo (Vélingara) : deux enfants meurent noyés dans une carrière

Une tragédie a bouleversé la quiétude du village de Saré Diallo, dans la commune de Saré Coly Salé, département de Vélingara (sud du Sénégal), où deux enfants ont trouvé la mort par noyade, dans une ancienne carrière remplie d’eau après les premières pluies.



Selon les informations recueillies par le correspondant local de PressAfrik, le drame s’est produit samedi dernier, au lendemain de la première pluie enregistrée dans la localité la nuit du vendredi à Samedi. Profitant du ruissellement et de l’eau stagnante dans cette carrière située non loin du village, un groupe de sept enfants s’est aventuré sur les lieux pour une baignade improvisée.



Malheureusement, deux d’entre eux, âgés respectivement de 4 et 8 ans, se sont retrouvés en difficulté au milieu de cette étendue d’eau. Face à la gravité de la situation, leurs camarades ont immédiatement couru alerter les habitants du village. Très vite, les secours ont été informés, et les sapeurs-pompiers, accompagnés des éléments de la gendarmerie, se sont rendus sur les lieux.



À leur arrivée, les secours n’ont pu que constater l’irréparable. Les corps sans vie des deux enfants ont été extraits de l’eau sous les regards consternés des villageois. Sur autorisation du procureur, ils ont été inhumés le même jour.



Ce drame relance la question de la sécurisation des points d’eau et des anciennes carrières, particulièrement en période de pluies où les enfants, en quête de divertissement, s’y rendent souvent sans surveillance.

La communauté locale est sous le choc, et un deuil silencieux s’est abattu sur Saré Diallo.