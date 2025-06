Propos sur "l’islam importé": le RIS interpelle la justice après les propos de Meïssa Sellé Ndiaye, ancien aide de camp de Macky

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS) Alwahda a réagi avec fermeté aux propos tenus par le général à la retraite Meïssa Sellé Ndiaye, ancien aide de camp du président Macky Sall, lors d’une cérémonie de parrainage tenue à Koki. Dans une déclaration rendue publique, le RIS Alwahda dénonce une prise de parole jugée « dangereusement réductrice » et « divisive » sur la nature de l’islam pratiqué au Sénégal.« En évoquant un prétendu islam importé qui menacerait l’islam confrérique du Sénégal, le général entretient une vision dangereusement réductrice », accuse le RIS, qui rappelle que « l’islam est une religion plurielle, traversée depuis ses origines par des courants de pensée, des traditions et des sensibilités diverses. »Le mouvement s’insurge aussi contre les insinuations du général Sellé Ndiaye sur d’éventuels financements occultes de certaines associations islamiques. « Le général n’a pas hésité à insinuer publiquement que certaines d’entre elles seraient financées par des réseaux liés au trafic de drogue ou au terrorisme, sans avancer la moindre preuve », dénonce-t-il.Face à ce qu’il qualifie de propos « d’une extrême gravité », le RIS Alwahda appelle le Procureur de la République à s’autosaisir pour que « toute la lumière soit faite ». Et de conclure : « Si le général Meïssa Sellé Ndiaye détient des preuves, qu’il les présente devant la justice. Dans le cas contraire, ces accusations doivent être considérées comme des manœuvres diffamatoires et dangereuses pour la stabilité nationale. »Le RIS Alwahda réaffirme son engagement à défendre « l’islam dans toutes ses expressions légitimes », appelant à rejeter toute tentative de « cliver la communauté musulmane sur la base de distinctions fallacieuses entre un islam local et un autre importé. »