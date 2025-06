Promotion du sport chez les jeunes filles : le COJOJ Dakar 2026 mobilise

L’esplanade de la Place du Souvenir Africain à Dakar a vibré week-end dernier au rythme des « 24 heures du sport féminin », une journée entièrement dédiée à la promotion du sport chez les jeunes filles, organisée par le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026.



Des centaines de participantes, venues de divers horizons, ont répondu présentes à cet événement, pensé pour les initier à une large palette de disciplines sportives. Baseball, escrime, wushu, rugby, hockey, taekwondo, gymnastique, badminton, skateboard, tir à l’arc, natation, pentathlon… autant de sports parfois méconnus du grand public, et désormais accessibles à ces jeunes filles enthousiastes.



Mame Fanta Diallo, directrice de l’engagement au sein du COJOJ Dakar 2026, a salué la réussite de la journée : « Cette initiative a permis non seulement de faire découvrir de nouvelles disciplines, mais aussi de sensibiliser les participantes à des thématiques essentielles comme la santé, la nutrition ou encore la lutte contre les violences basées sur le genre. »



L'événement a également été marqué par une forte mobilisation des partenaires institutionnels et techniques, notamment les ministères, les fédérations sportives et les sponsors, dont la présence a renforcé la portée de cette journée.



« Le bilan est largement positif. Nous avons eu des échanges très enrichissants avec les jeunes filles. C’est exactement ce que nous recherchions », a souligné Mme Diallo.



Autre point important : la sensibilisation sur les risques liés à la baignade en zones non autorisées. « Nous avons profité de cette rencontre pour rappeler les dangers de la baignade sans surveillance, un enjeu de sécurité essentiel », a-t-elle ajouté.



Le Sénégal accueillera du 30 octobre au 13 novembre 2026 les quatrièmes Jeux olympiques de la jeunesse, une première sur le continent africain. Plus de 35 disciplines seront au programme de cette compétition internationale réservée aux jeunes âgés de 15 à 18 ans.