Nécrologie : Décès de Léopold Nzalé, fervent défenseur du sport sénégalais

Triste nouvelle pour le sport sénégalais : Léopold Nzalé, figure emblématique du mouvement associatif et fervent défenseur du sport national, est décédé ce lundi 2 juin 2025 à Ziguinchor.



Ancien vice-président du Dakar Université Club (DUC) et président du comité des supporters, Nzalé occupait également le poste de vice-président du 12e Gaïndé. Son engagement constant et sa passion pour le développement du sport au Sénégal ont marqué des générations de supporters et d’acteurs du monde sportif.



Le Sénégal perd ainsi l’un de ses plus fidèles ambassadeurs du sport.