Accident à Kaolack : le chauffeur du camion, Idrissa Doumbiya condamné à 4 ans de prison ferme

La ministre en charge des Transports du Mali, et son collègue ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Al Hamdou Ag Ilène, ont fait le déplacement au Sénégal après l'accident . Par la suite, ils se sont rendus à Kaolack, lieu de l'accident, accompagné du ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement Mansour Faye.