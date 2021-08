Accident à Kaolack : le chauffeur du camion avoue s'être endormi au volant

Le chauffeur du camion, à l’origine de l’accident qui a couté la vie hier, dimanche, à 4 personnes à bord d’un taxi à Kaolack (centre), a été placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu qu’il dormait au volant. Selon Libération qui donne l’information, il a été exfiltré de justesse alors que la population voulait le lyncher.



4 manifestants arrêtés



Très remontées après l’accident, les populations de la localité ont pris d’assaut le lieu du drame et se sont livrées à des casses sur les camions et bus en provenance du Mali. Quatre (4) parmi elles ont été arrêtées.



S'en est suivi des actes de représailles puisque des camions sénégalais ont été aussitôt attaqués au Mali. Les ministres des Transports des deux pays ont rappelé les liens de fraternité entre le Sénégal et le Mali, avant d'appeler au calme.