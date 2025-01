Accident à Kolda : Deux (2) morts dans une collision entre un camion-citerne et une moto

Une collision entre un camion-citerne et une moto a coûté la vie à deux personnes sur le coup, à Kolda, ville du Sénégal située en Haute-Casamance, au sud du pays, près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Le drame s’est produit peu avant 20 heures sur l’axe reliant le centre-ville à Saré Kémo, dans la commune de Kolda.



Selon nos confrères d'iRadio, le conducteur du camion a perdu le contrôle de son véhicule en tentant d’éviter une vache, et a fini sa course sur une moto venant en sens inverse. Le conducteur de la moto et son passager ont tous deux perdu la vie sur le coup.