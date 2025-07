Le Groupe APO Brille aux SABRE Awards 2025 avec une Victoire en Or et Cinq Nominations

Le Groupe APO ( www.APO-opa.com ), leader panafricain en conseil en communication et distribution de communiqués de presse, a été honoré lors des prestigieux SABRE Awards Africa 2025, remportant la plus haute distinction, l'Or, pour sa campagne innovante « World Unseen Experience at GITEX Africa » menée en collaboration avec Canon Central and North Africa. Cette reconnaissance souligne l'engagement du Groupe APO envers l'excellence en communication et sa capacité à raconter des histoires de marque percutantes à travers le continent.La campagne « World Unseen Experience at GITEX Africa » a été saluée pour son approche novatrice visant à rendre la photographie accessible aux personnes mal voyantes grâce à l'imagerie tactile. Cette initiative, menée avec Canon Central and North Africa, a transformé la perception de l'art et de la narration visuelle, démontrant comment la communication peut favoriser l'accessibilité et l'inclusion. Cette victoire aux SABRE Awards Africa 2025 fait suite à un succès similaire aux Davos Communications Awards 2025, où le Groupe APO a également remporté l'or et le bronze pour son approche innovante des expériences de marque inclusives.En plus de cette victoire en or, le Groupe APO a été finaliste dans cinq autres catégories, consolidant ainsi sa réputation de partenaire de communication de choix pour des organisations influentes sur le continent. Les campagnes finalistes incluent des projets pour :GITEX Africa 2024, le plus grand salon de la technologie et des startups en Afrique;Africa's Business Heroes 2023, un programme philanthropique majeur soutenant les entrepreneurs africains;L'Initiative mondiale pour les affaires en Afrique (GABI);Les 10 ans de la campagne Miraisha de Canon Afrique centrale et du Nord : Une décennie d'autonomisation.Bas Wijne, président-directeur général du Groupe APO, a exprimé sa fierté : « Nous sommes incroyablement fiers de voir l'impact des campagnes de nos clients reconnu à un niveau aussi élevé. La médaille d'or remportée par Canon's World Unseen est particulièrement significative, car elle montre comment les communications peuvent favoriser l'accessibilité et l'inclusion. En outre, notre classement parmi les finalistes dans des catégories aussi diverses reflète la force, la créativité et le dévouement de notre équipe, ainsi que notre engagement à partager les récits positifs de l'Afrique. »Rania El-Rafie, vice-présidente du Groupe APO, Relations Publiques et Communications Stratégiques, a ajouté : « Ces distinctions témoignent de notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation dans tout ce que nous faisons. C'est un honneur de travailler en partenariat avec des clients qui nous font confiance pour raconter les histoires les plus fascinantes de l'Afrique avec authenticité, impact et détermination. »Cette dernière reconnaissance de l'industrie renforce la position du Groupe APO en tant que seule agence de conseil en relations publiques et en communication stratégique à 360 degrés du continent, avec son propre service de distribution de communiqués de presse, Africa Newsroom. Les SABRE Awards sont mondialement reconnus pour célébrer les réalisations supérieures en matière d'image de marque, de réputation et d'engagement, et cette victoire confirme le leadership du Groupe APO dans le paysage de la communication africaine.