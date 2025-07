Balla Gaye 2 prévient Siteu : « Le combat ne durera pas plus d’une minute sauf si…»

Devant une foule en liesse et une ambiance électrique au stade Ndiarem de Guédiawaye, Balla Gaye 2 a tenu son Open Press avec éclat. Entouré des lutteurs de Guédiawaye, l’ancien roi des arènes a affiché une confiance totale à quelques jours de son duel très attendu contre Siteu ce dimanche à l’Arène nationale.



« Je suis fin prêt, que ce soit pour la lutte pure ou la bagarre. J’ai affronté tous les profils de lutteurs au Sénégal. Sa taille ne m’inquiète pas, car j’ai l’habitude des styles variés. Je me suis énormément préparé, et je pense que le combat ne durera pas plus d’une minute… sauf si je décide autrement », a-t-il déclaré.



Interrogé sur la stratégie défensive que Siteu pourrait adopter une tactique qui lui avait permis de tenir tête à Modou Lô et Lac de Guiers 2, Balla Gaye 2 a balayé les comparaisons, sûr de sa force.

« Je ne suis pas comme ses deux derniers adversaires. Siteu s’apprête à affronter le meilleur de tous les temps », a-t-il lancé avec assurance.