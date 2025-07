Liste des 70 arbitres retenus pour le CHAN 2024 : le Sénégal sera représenté par deux officiels

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la liste des 70 arbitres retenus pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024, prévu du 2 au 30 août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le Sénégal sera représenté par deux officiels, Issa Sy et Adalbert Diouf.

Au total, 70 officiels ont été sélectionnés, dont 26 arbitres centraux, 26 arbitres assistants et 18 arbitres assistants vidéo (VAR), représentant plus de 30 associations membres de la CAF à travers le continent. Le Sénégal y sera représenté par deux officiels : Adalbert Diouf, désigné comme arbitre central, et Issa Sy, sélectionné parmi les officiels de match vidéo (VAR).

Selon la CAF, cette liste illustre l’engagement constant de la CAF à élever les standards de l’arbitrage, en associant arbitres expérimentés et jeunes talents prometteurs. Elle reflète également la volonté d’inclusion, avec plusieurs arbitres féminines retenues pour cette prestigieuse compétition.





Parmi elles, Bouchra Karboubi (Maroc) et Shamirah Nabadda (Ouganda) figurent en tête de liste des arbitres centrales, tandis que Diana Chikotesha (Zambie) et Atezambong Fomo Carine (Cameroun) font leur retour en tant qu’assistantes chevronnées.

Le CHAN 2024 débutera le 2 août avec des rencontres réparties entre Nairobi, Dar es Salaam et Kampala, avant la finale prévue le 30 août.

LISTE DES OFFICIELS DE MATCH RETENUS POUR LE CHAN CAF TOTALENERGIES 2024

Arbitres



• Adissa Abdoul Raphiou Ligali (Bénin)



• Messie Jessie Oved Nvoulou (Congo)



• Kpan Clement Franklin (Côte d'Ivoire)



• Malala Kabanga Yannick (RD Congo)



• Ahmed Nagy Mosa Mahmoud (Égypte



• Tsegay Teklu Mogos (Érythrée)



• Jammeh Lamin N. (Gambie)



• Nyagrowa Dickens Mimisa (Kenya)



• Ahmed Abdulrazg (Libye)



• Diakhate Ousmane (Mali)



• Milazare Patrice (Maurice)



• Loutfi Bekouassa (Algérie)



• Diouf Adalbert (Sénégal)



• Jelly Chavani (Afrique du Sud)



• Ahmed Arajiga (Tanzanie)



• Aklesso Gnama (Togo)



• Melki Mehrez (Tunisie)



• Lucky Razake Kasalirwe (Ouganda)



• Vincent Kabore (Burkina Faso)



• Brahamou Sadou Ali (Niger)



• Brighton Chimene (Zimbabwe)



• Mefire Abdou Abdel (Cameroun)



• Bouchra Karboubi (Maroc)



• Shamirah Nabadda (Ouganda)



• Kech Chaf Mustapha (Maroc)



• Houssam Benyahya (Algérie)



Arbitres assistants

• Ngila Guilain Bongele (RD Congo)



• Lucky Kegalogetswe (Botswana)



• Sanou Habib Judicael Oumar (Burkina Faso)



• Emery Niyongabo (Burundi)



• Rodrigue Menye Mpele (Cameroun)



• Amaldine Soulaimane (Comores)



• Alao Salim (Bénin)



• Fasika Biru Yehualashet (Éthiopie)



• Jawo Abdul Aziz (Gambie)



• Addy Roland Nii Dodoo (Ghana)



• Mwangi Samuel Kuria (Kenya)



• Joel Wonka Doe (Libéria)



• Nassiri Hamza (Maroc)



• Yacouba Abdoul Aziz (Niger)



• Dieudonné Mutuyimana (Rwanda)



• Omer Hamid Mohammed Ahmed (Soudan)



• Wael Hanachi (Tunisie)



• Ronald Katenya (Ouganda)



• Eleyeh Robleh (Djibouti)



• Ettien Eba Medard (Côte d'Ivoire)



• Abeigne Ndong Amos (Gabon)



• Sirak Samuel (Érythrée)



• Ally Hamdani Said (Tanzanie)



• Malondi Chany (Congo)



• Adel Abane (Algérie)



• Diana Chikotesha (Zambie)



Arbitres assistants vidéo (VAR)



• Mahmoud Ashour (Égypte)



• Dahane Beida (Mauritanie)



• Lahlou Benbraham (Algérie)



• Bamlak Tessema Weyesa (Éthiopie)



• Samir Guezzaz (Maroc)



• Hamza El Fariq (Maroc)



• Issa Sy (Sénégal)



• Atcho Prierre Ghislain (Gabon)



• Daniel Lareya (Ghana)



• Abongile Tom (Afrique du Sud)



• Yasir Abdalaziz (Soudan)



• Viana Letticia (Eswatini)



• Maria Rivet (Maurice)



• Akhona Makalima (Afrique du Sud)



• Stephen Yiembe (Kenya)



• Atezambong Fomo Carine (Cameroun)



• Jermoumi Fatiha (Maroc)



• Ghorbal Mustapha (Algérie)