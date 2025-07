CAN Féminine 2025 : place aux quarts de finale avec des affiches explosives

Les choses sérieuses débutent enfin à la CAN féminine 2025. Exit les phases de poules, place désormais aux quarts de finale, qui se disputent ce vendredi 18 et samedi 19 juillet. Huit nations encore en lice Nigeria, Zambie, Maroc, Mali, Algérie, Ghana, Afrique du Sud et Sénégal vont tenter de décrocher leur ticket pour le dernier carré. Et les affiches promettent du spectacle, à commencer par un choc très attendu : Nigeria-Zambie.

Nigeria-Zambie : duel de haut vol

Ce vendredi, les Super Falcons du Nigeria entrent en scène face à une redoutable équipe zambienne. Les Zambiennes peuvent compter sur leur duo d’attaquantes vedettes : Barbra Banda, Ballon d’Or africain 2024 et Racheal Kundananji, qui évolue au Real Madrid. Toutes deux ont déjà inscrit trois buts chacune depuis le début du tournoi. Face à elles, les Nigérianes devront sortir leur expérience pour espérer accéder aux demi-finales.

Maroc-Mali : les « Lionnes » de l’Atlas veulent marquer l’histoire

Le Maroc, pays hôte, affronte le Mali avec l’ambition de décrocher sa première CAN féminine. Finalistes malheureuses en 2022 à Rabat, les Lionnes de l’Atlas, emmenées par leur capitaine Ghizlane Chebbak, ont de grandes ambitions. En face, les Maliennes peinent à convaincre, avec seulement deux buts marqués en phase de poules.

Afrique du Sud-Sénégal : l’expérience contre la volonté

Les championnes en titre sud-africaines, les Banyana Banyana, croisent le fer avec les Lionnes du Sénégal. L’Afrique du Sud a terminé les phases de poules en force avec une victoire éclatante 4-0 face au Mali. La latérale Lebohang Ramalepe, auteure de deux passes décisives, incarne cette dynamique positive. Le Sénégal, qualifié in extremis malgré deux défaites, pourra s'appuyer sur Mama Diop, attaquante de Strasbourg, pour créer l’exploit.

Algérie-Ghana : un quart indécis

Enfin, l’Algérie affronte le Ghana dans une rencontre indécise. Les Fennecs n'ont encaissé aucun but en phase de groupes, tandis que les Ghanéennes, pour la première fois au second tour d’une CAN féminine, ont impressionné en battant la Tanzanie 4-1. Ce duel pourrait bien créer la surprise.

Les quarts de finale de cette CAN 2025 promettent ainsi de belles confrontations et un suspense à la hauteur des ambitions affichées par les différentes sélections.





Le programme des quarts de finale



Vendredi 18 juillet



16h : Nigeria-Zambie



19h : Maroc-Mali



Samedi 19 juillet



16h : Algérie-Ghana



19h : Afrique du Sud-Sénégal