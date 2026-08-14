Éducation et santé des jeunes : Marie Khone Faye s'engage à Pikine-Guédiawaye à travers la campagne #BuildingResilience2026

Sous le haut patronat de la Première Dame, Madame Marie Khone Faye, représentée par Madame Magatte Diop, l’étape Pikine-Guédiawaye de la campagne #BuildingResilience2026 a officiellement baissé son rideau. La rencontre de clôture s'est déroulée en présence des autorités éducatives locales, notamment l’Inspecteur d’Académie Mbaye Babou et le responsable de pôle Daouda Mboup.



Cette initiative a permis de réunir durant trois jours l'ensemble de la communauté éducative locale autour des enjeux cruciaux liés à la santé et au bien-être des élèves. Les ateliers ont abordé de manière approfondie les problématiques de la prévention des grossesses précoces et de la lutte contre le décrochage scolaire des jeunes filles, tout en encourageant la responsabilisation des apprenants.



La clôture des travaux a été marquée par la nomination de 20 ambassadeurs et ambassadrices issus de cette cohorte. Investis d'un rôle clé de pairs-éducateurs, ces jeunes et encadrants devront relayer les acquis de la formation et mener des actions de sensibilisation continuelles dans leurs établissements et leurs quartiers.



Cette étape franchie dans la banlieue dakaroise marque le point de départ d'une dynamique communautaire durable, visant à doter la jeunesse des outils nécessaires pour effectuer des choix éclairés et poursuivre sa scolarité dans des conditions épanouissantes.