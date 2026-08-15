Incident sur le parc de production : la Senelec prévient de possibles coupures dans la nuit du 14 au 15 août

La fourniture d'électricité pourrait connaître des perturbations majeures au cours des prochaines heures sur le réseau national. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal (Senelec) a rendu public un communiqué officiel ce vendredi 14 août 2026 pour avertir l'opinion publique et l'ensemble de sa clientèle de perturbations potentielles durant la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août.



À l'origine de cette alerte figure une avarie survenue dans la journée du 14 août sur l'une des unités de grande puissance de son parc de production. Cet incident technique critique a entraîné une réduction temporaire de la capacité globale de production disponible, ce qui risque de dégrader la qualité du service distribué aux ménages et aux entreprises.



Face à cette situation tendue, la direction de la Senelec assure que ses équipes techniques sont sur le pont et pleinement mobilisées. Des interventions sont actuellement en cours sur le terrain pour résoudre l'avarie, rétablir progressivement les capacités de production affectées et permettre un retour à la normale dans les plus brefs délais.



Tout en exprimant ses regrets et en présentant ses excuses à ses usagers pour les désagréments occasionnés par ces dysfonctionnements, la compagnie nationale rappelle que son service client reste joignable en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au numéro d'assistance dédié ainsi que sur l'ensemble de ses plateformes digitales officielles.