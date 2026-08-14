Afrobasket U18 Féminin : le Nigeria rejoint le Mali en finale

Le Nigeria s'est imposé face à la Côte d'Ivoire, pays hôte, ce vendredi 14 août 2026, à Treichville, en demi-finale de l'Afrobasket U18 féminin. Les Nigeriannes l'ont emporté sur le score serré de 53 à 50.



Grâce à cette victoire, le Nigeria rejoint le Mali en finale, programmée ce dimanche 16 août à 17h00 GMT. Les deux finalistes décrochent ainsi leur billet pour la Coupe du monde féminine U19 2027, où ils représenteront le continent africain.



Par ailleurs, le match pour la troisième place opposera la Côte d'Ivoire à l'Égypte, ce dimanche à 11h00 GMT.