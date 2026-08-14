Affaire ANAMO : « Jamais je n’ai détourné un seul franc », Maodo Malick Mbaye

« Jamais je n’ai détourné un seul franc ». C’est par ces mots très brefs, publiés ce vendredi sur ses réseaux sociaux, que l’ancien Directeur général de l’Agence nationale de la maison de l’outil (ANAMO) a réagi au lendemain de sa sortie de prison.



Bénéficiaire mardi dernier d’une liberté provisoire assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, Maodo Malick Mbaye réaffirme ainsi la position qu'il a maintenue tout au long de l'instruction. Lors de ses auditions sur le fond et de ses confrontations avec ses anciens collaborateurs, notamment le Directeur des affaires financières et l'agent comptable, il a constamment nié le moindre détournement ou acte frauduleux sous sa gestion.



Sa défense estime pour sa part que cette libération sous contrôle judiciaire ne constitue qu'une première étape. Le pool d'avocats de l'ex-patron de l'ANAMO a immédiatement indiqué que le combat judiciaire se poursuivait pour obtenir un non-lieu total en faveur de leur client.



Pour rappel, Maodo Malick Mbaye avait été arrêté et placé sous mandat de dépôt en juillet 2025. Il est poursuivi pour un détournement présumé de deniers publics portant sur un montant de 619 millions de FCFA.