Accident à Pikine : la circulation fortement perturbée vers Dakar

Un accident de la circulation s’est produit, ce mardi, au niveau du péage situé à hauteur de Pikine, dans le sens Keur Massar → Dakar, impliquant un car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye ».

Selon les premières informations recueillies, les circonstances de l’accident n'ont pas encore été élucidées. L’incident a provoqué un ralentissement important du trafic sur cet axe très fréquenté reliant la banlieue à la capitale.



Les secours se sont rapidement déployés sur les lieux afin de prendre en charge d’éventuels blessés et de sécuriser la zone. Pour l’heure, aucun bilan officiel n’a été communiqué concernant le nombre de victimes ou l’ampleur des dégâts.



Les forces de l’ordre ont également été mobilisées pour réguler la circulation et ouvrir une enquête afin de déterminer les causes exactes de l’accident.