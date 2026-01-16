Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Accident à hauteur de Camberène : la route nationale paralysée vers Dakar



Accident à hauteur de Camberène : la route nationale paralysée vers Dakar
Une collision entre un véhicule de transport « Ndiaga Ndiaye » et un taxi Yango s'est produite ce matin au croisement Camberène (banlieue Dakaroise). Le bilan fait état de nombreux blessés et d'un trafic totalement interrompu en direction de la capitale.
 
L'accident est survenu sur la route nationale, dans le sens banlieue-Dakar. Pour des raisons encore indéterminées, le car Ndiaga Ndiaye et le véhicule de transport Yango se sont percutés avant de se renverser sur la chaussée.
 
Selon les premiers témoins sur place, les victimes sont nombreuses. Le trafic est actuellement bloqué au niveau de Camberène en direction du centre-ville de Dakar. Un embouteillage monstre est en train de se former, impactant l'ensemble du réseau routier environnant.
 
 
Autres articles


Vendredi 16 Janvier 2026 - 10:04


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter