Accident de Koalack : le chauffeur du camion malien envoyé en prison

Le chauffeur du camion malien qui a tué 4 personnes qui étaient à bord d’un taxi dimanche, a été envoyé en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi, informe la Rfm qui annonce qu’il sera jugé le 25 août prochain.



Le mis en cause avait, sous le régime de la garde à vue, avoué s’être endormi au volent au moment des faits.



L’accident survenu dimanche vers les coups de 15h avait déclenché de vives tensions à Kaolack (centre) et à Bamako.



Très remontées après le drame, les populations de Kaolack ont saccagé le camion malien. Trois parmi elles ont été arrêtées.



En réponse de ces représailles, des populations maliennes ont, elles aussi, saccagé des camions sénégalais.



Les gouvernements malien et sénégalais avaient, chacun de son côté, sorti un communiqué pour appeler les populations au calme.