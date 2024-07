Accident de circulation: l'Afrique enregistre près de 250 000 décès rien qu’en 2021 (rapport OMS 2023)

Au cours de la dernière décennie, les taux de décès dus aux accidents de la circulation ont considérablement augmenté en Afrique, entraînant la perte de près de 250 000 vies humaines sur les routes du continent rien qu’en 2021. À l’inverse, les taux de décès dus aux accidents de la route ont diminué de 5 % au niveau mondial pendant la même période, indique un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Entre 2010 et 2021, la Région a enregistré une augmentation de 17 % des accidents mortels de la route, comme l’indique le rapport de situation de l’OMS sur la sécurité routière dans la Région africaine en 2023 (la mise à jour la plus récente). La Région concentre près d’un cinquième de tous les décès dus à la circulation routière dans le monde, alors qu’elle ne compte que 15 % de la population mondiale et seulement 3 % des véhicules dans le monde.



Le rapport attribue cette augmentation à plusieurs facteurs, notamment l’insuffisance de législations et de normes en matière de sécurité routière. Aucun pays de la Région ne s’est encore doté de lois conformes aux meilleures pratiques concernant les cinq principaux facteurs de risque comportementaux en matière de sécurité routière, à savoir : l’excès de vitesse, la conduite en état d’ivresse, le non-port du casque à moto et de la ceinture de sécurité en voiture et l’absence de dispositifs de retenue pour enfants.



« Les conclusions de ce rapport révèlent un grave problème en matière de santé publique dans les pays africains, où des centaines de milliers de vies sont perdues inutilement. À l’OMS, nous sommes engagés à travailler en étroite collaboration avec les pays pour répondre à cette menace évitable et continuer de soutenir pleinement tous les efforts visant à rendre nos routes plus sûres pour les conducteurs, tout comme pour les piétons », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.



Le rapport mentionne que les hommes âgés de 15 à 64 ans sont les principales victimes des accidents de la route. Les usagers vulnérables, tels que les motocyclistes, les cyclistes et les piétons, sont les plus affectés, les décès parmi les motocyclistes ayant doublé ces dix dernières années.



On note que peu de pays ont réalisé des avancées en ce qui concerne la mise en place de systèmes de transport adaptés aux modes de déplacement alternatifs, tels que les bicyclettes, les motocyclettes ou la marche, ainsi qu’à un réseau de transport public efficace. Ces systèmes de transport dits « multimodaux » sont considérés comme plus équitables, plus respectueux de l’environnement et plus sûrs pour les usagers de la route.



Actuellement, l’Afrique connaît l’une des croissances les plus rapides pour le marché des véhicules d’occasion. Depuis la publication du rapport de situation de l’OMS de 2013, le nombre total d’immatriculations de véhicules a presque doublé, tandis que les immatriculations de véhicules à deux et trois roues ont triplé. Seuls 13 pays ont élaboré des stratégies nationales visant à promouvoir la marche et le cyclisme.

Si des avancées ont été réalisées en ce qui concerne l’adoption de lois régissant les équipements de sécurité des véhicules, il convient de souligner que la protection des piétons reste quant à elle largement négligée. De plus, selon le rapport, les évaluations de la sécurité des infrastructures routières sont particulièrement médiocres, avec seulement un faible pourcentage répondant aux normes acceptables pour les différents usagers de la route.

L’Organisation mondiale de la Santé œuvre aux côtés des pays pour renforcer les principaux fondements de la sécurité routière, à travers le plaidoyer, l’appui technique, la sensibilisation et la formation. Ces efforts ont permis de renforcer la capacité de certains pays, comme la Zambie, à collecter et à transmettre les données sur les décès dus aux accidents de la route.



À l’heure actuelle, la majorité des systèmes de collecte de données sur les accidents de la route en Afrique ne documentent que les décès résultant de ces accidents, excluant ainsi les informations sur les blessures et leur gravité, ainsi que les conséquences à moyen et à long termes telles que les handicaps. En ce qui concerne les services de soins après accident dans la Région, force est de constater qu’ils sont insuffisants ou inexistants dans la plupart des pays. En effet, moins d’un tiers des États Membres disposent de services répondant aux normes recommandées en matière d’accès aux soins préhospitaliers, aux soins d’urgence, au traitement et aux services de réhabilitation.



Pour atteindre l’objectif fixé par l’Assemblée générale des Nations Unies, à savoir réduire de moitié le nombre de décès et de blessures dus aux accidents de la route dans le monde d’ici à 2030, l’OMS préconise des efforts concertés pour mettre en œuvre une série d’interventions visant à renforcer les stratégies nationales de sécurité routière en Afrique. Ces interventions incluent : l’adoption de politiques favorisant des systèmes de transport durables, le renforcement des cadres législatifs en matière de sécurité routière, l’investissement accru dans les systèmes de gestion des données, l’amélioration du système de soins après l’accident et le lancement de projets de recherche adaptés aux défis uniques du continent.