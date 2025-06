CFEE 2025 : plus de 300.880 candidats attendus les 19 et 20 juin à travers le Sénégal

L’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième, prévus le 19 et le 20 juin prochains sur l’ensemble du territoire national. Cette année, 300.880 élèves, dont 169.361 filles, prendront part aux épreuves du CFEE, dans les 2018 centres d’examen mis en place sur toute l’étendue du territoire national.



« A la date de ce lundi 16 juin 2025 : le nombre total d’inscrit est 300.880, dont 169.361 filles soit 56,29 % du nombre total des candidats contre 300.823 en 2024 soit un écart positif de 57 », a assuré, lundi le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy.



« L’ensemble des candidats sont repartis dans 2018 centres d’examen », a-t-il ajouté.



Le directeur des examens et concours, Pape Baba Diassé, a informé de l’organisation, dans un centre pilote, de l’examen du CFEE et du concours d’entrée en sixième, suivant le modèle du baccalauréat et du BFEM en vue d’une généralisation l’année prochaine.