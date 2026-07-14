Sénégal : le ministère des Sports «ordonne» à la FSF de «cesser immédiatement» toutes les déclarations liées au mondial 2026

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné, ce mardi 14 juillet, à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de «cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques» relatives aux différents scandales qui ont occasionné l’élimination précoce des "Lions de la Teranga" à la Coupe du monde 2026.



«Cette mesure vise à mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l’image et à la réputation du Sénégal à l’échelle internationale», a dit un communiqué du ministère, assurant que «l’Etat prend ses responsabilités et s’engage à faire toute la lumière» sur le parcours de l’équipe du Sénégal à travers «un bilan complet et rigoureux».



Pour rappel, l'élimination du Sénégal en Coupe du Monde s'est produite le 1er juillet 2026 lors des 16es de finale face à la Belgique, après une défaite 3-2 après prolongation. Alors qu'ils menaient 2-0, les Lions de la Teranga ont subi une remontée belge dans les dernières minutes du temps réglementaire, avant de succomber.



Depuis lors, cette situation a engendré des frustrations et plusieurs décisions dont le limogeage du sélectionneur Pape Thiaw et de son staff. La presse a même abondamment relayé un prétendu scandale sexuel qui a secoué la tanière des Lions aux Etats-Unis. Le dernier scandale en date concerne des propos du président Abdoulaye Fall, qui a accusé le médecin des Lions, Dr Abdourahmane Fédior, de ne pas avoir l’expertise professionnelle pour suivre l’équipe nationale. Ce dernier a cependant rejeté ces «accusations diffamatoires» et menacé de porter plainte.



Cette prise de position des autorités vise à calmer le jeu, à rappeler la Fédération à l’ordre et à mettre fin à la «bataille» des acteurs du football par médias interposés.



