Sénégal : le ministère des Sports «ordonne» à la FSF de «cesser immédiatement» toutes les déclarations liées au mondial 2026

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a ordonné, ce mardi 14 juillet, à la Fédération sénégalaise de football (FSF) de «cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques» relatives aux différents scandales qui ont occasionné l’élimination précoce des "Lions de la Teranga" à la Coupe du monde 2026.
«Cette mesure vise à mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l’image et à la réputation du Sénégal à l’échelle internationale», a dit un communiqué du ministère, assurant que «l’Etat prend ses responsabilités et s’engage à faire toute la lumière» sur le parcours de l’équipe du Sénégal à travers «un bilan complet et rigoureux».
Pour rappel, l'élimination du Sénégal en Coupe du Monde s'est produite le 1er juillet 2026 lors des 16es de finale face à la Belgique, après une défaite 3-2 après prolongation. Alors qu'ils menaient 2-0, les Lions de la Teranga ont subi une remontée belge dans les dernières minutes du temps réglementaire, avant de succomber.
Depuis lors, cette situation a engendré des frustrations et plusieurs décisions dont le limogeage du sélectionneur Pape Thiaw et de son staff. La presse a même abondamment relayé un prétendu scandale sexuel qui a secoué la tanière des Lions aux Etats-Unis. Le dernier scandale en date concerne des propos du président Abdoulaye Fall, qui a accusé le médecin des Lions, Dr Abdourahmane Fédior, de ne pas avoir l’expertise professionnelle pour suivre l’équipe nationale. Ce dernier a cependant rejeté ces «accusations diffamatoires» et menacé de porter plainte.
Cette prise de position des autorités vise à calmer le jeu, à rappeler la Fédération à l’ordre et à mettre fin à la «bataille» des acteurs du football par médias interposés.
«Cette mesure vise à mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l’image et à la réputation du Sénégal à l’échelle internationale», a dit un communiqué du ministère, assurant que «l’Etat prend ses responsabilités et s’engage à faire toute la lumière» sur le parcours de l’équipe du Sénégal à travers «un bilan complet et rigoureux».
Pour rappel, l'élimination du Sénégal en Coupe du Monde s'est produite le 1er juillet 2026 lors des 16es de finale face à la Belgique, après une défaite 3-2 après prolongation. Alors qu'ils menaient 2-0, les Lions de la Teranga ont subi une remontée belge dans les dernières minutes du temps réglementaire, avant de succomber.
Depuis lors, cette situation a engendré des frustrations et plusieurs décisions dont le limogeage du sélectionneur Pape Thiaw et de son staff. La presse a même abondamment relayé un prétendu scandale sexuel qui a secoué la tanière des Lions aux Etats-Unis. Le dernier scandale en date concerne des propos du président Abdoulaye Fall, qui a accusé le médecin des Lions, Dr Abdourahmane Fédior, de ne pas avoir l’expertise professionnelle pour suivre l’équipe nationale. Ce dernier a cependant rejeté ces «accusations diffamatoires» et menacé de porter plainte.
Cette prise de position des autorités vise à calmer le jeu, à rappeler la Fédération à l’ordre et à mettre fin à la «bataille» des acteurs du football par médias interposés.
Autres articles
-
Brouilles à la FSF : Dr Abderahmane Fedior dénonce «les inepties» d’Abdoulaye Fall et menace de saisir les tribunaux
-
Médecin des Lions : Le Dr Abdourahmane Fédior réfute les propos du président de la FSF et parle de "contre-vérités"
-
Propos du président de la FSF contre le Dr Fédiore : l'Association Sénégalaise de Médecine du Sport exige des excuses publiques
-
Mondial 2026 : Gynécologue dans le staff, hôtel sans armoires et faim en plein vol... Abdoulaye Fall déballe tout
-
Mondiale 2026 : « Papa Thiaw ne voulait pas accepter les objectifs tout en souhaitant percevoir les avantages financiers », Abdoulaye Fall