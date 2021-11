Accident du convoi de Ousmane Sonko : la classe politique compatie à la douleur du leader du Pastef

De retour de Ziguinchor, au Sud du Sénégal, le convoi de l'opposant Ousmane Sonko a fait un accident à trois kilomètres de Niono au centre du pays. Trois personnes soit un caméraman et deux agents de sa sécurité ont perdu la vie. Plusieurs autres personnes ont été blessées. La classe politique a compati à la douleur du leader du Pastef, en l'exprimant à travers plusieurs posts sur les réseaux sociaux.



« Grande tristesse à l'annonce de l'accident du convoi de Pastef. Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Mes pensées vont à toute la famille politique du Pastef. Prompt rétablissement aux blessés », a posté Thierno Alassane Sall, leader de la République des valeurs.



Après avoir appris la "triste nouvelle, Dr Abdourahmane Diouf qui a lancé son parti samedi, a aussi compati à la douleur de Sonko. « Awalé et les Jambaars s'associent à sa douleur liée à la perte de ses jeunes collaborateurs partis à la fleur de l'âge.

Nous lui présentons nos condoléances et prions pour le repos des âmes des défunts».



Quant à Thierno Bocoum, il a présenté ses condoléances les plus attristées à Pastef et à son président. « Nos condoléances les plus attristées à Pastef et à son Président Ousmane Sonko ainsi qu’aux familles éplorées. Que Firdawsi soit leur demeure éternelle. Prompt rétablissement aux blessés de cet accident malheureux sur la route du retour de Ziguinchor que nous avons appris avec regret et consternation».



Hors ces personnalités politiques précitées, plusieurs autres, à travers des posts, ont exprimé leur compassion au leader du Pastef