Accident mortel à Médina Yoro Foulah : un professeur du lycée de Ndorna perd la vie

Le monde de l’éducation est en deuil dans le département de Médina Yoro Foula. Mody Cissé, professeur au lycée de Ndorna, est décédé des suites d’un accident de la circulation, a appris le correspondant de PressAfrik à Kolda.
L’accident est survenu le vendredi 9 janvier, alors que l’enseignant revenait d’un atelier de formation tenu à Pata. Il se trouvait à bord d’une moto conduite par l’un de ses collègues lorsque le drame s’est produit, dans des circonstances qui restent à élucider.
Grièvement blessé, Mody Cissé a été évacué d’urgence au centre hospitalier régional de Kolda. Malgré les efforts du personnel médical, il a succombé à ses blessures ce samedi 10 janvier aux environs de 3 heures du matin.
Originaire de Kaffrine, le jeune enseignant laisse derrière lui une communauté éducative profondément affectée. Sa disparition brutale suscite une vive émotion parmi ses collègues, ses élèves et l’ensemble des acteurs de l’éducation dans la zone.
En cette douloureuse circonstance, PressAfrik présente ses sincères condoléances à la famille enseignante, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative, endeuillée par la perte de ce professeur parti à la fleur de l’âge.
