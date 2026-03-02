Yeumbeul-Comico : Un électricien arrêté avec près de 2 kg de « yamba » en provenance de Bignona

Une opération de filature minutieuse a permis aux hommes du commissariat d'arrondissement de Yeumbeul-Comico,(banlieue dakaroise) sous les ordres du commissaire Ousmane Diop, de démanteler un important point de vente de drogue. Un électricien de 24 ans, identifié sous les initiales I. D. et domicilié à Boune Fourneau Jambar, a été pris en flagrant délit de conditionnement de chanvre indien dans sa propre chambre.



Lors de l'assaut, les enquêteurs ont d'abord découvert 500 grammes de « yamba » en vrac et 25 cornets déjà prêts à la vente. La fouille approfondie du domicile a permis de mettre la main sur trois autres blocs dissimulés sur la terrasse, à proximité des poubelles, portant le poids total de la saisie à près de 2 kg. Lors de son interrogatoire, le suspect a avoué avoir convoyé la marchandise depuis Bignona, en Casamance, pour alimenter son réseau local.



Présenté comme un acteur majeur du trafic dans son secteur, le jeune électricien a été placé en garde à vue. L'affaire a été transmise au procureur Saliou Dicko, tandis que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices impliqués dans la chaîne d'approvisionnement entre le sud du pays et la banlieue dakaroise.