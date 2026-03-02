Ourossogui :un pari de 2 000 FCFA entre deux Jakarta men fait deux morts

Une course de vitesse entre deux conducteurs de motos-Jakarta a coûté la vie à deux personnes et fait un blessé grave sur l'axe Ourossogui - Matam (Nord-Est). Le drame s'est produit au kilomètre 5, près de l'ancien poste de contrôle, après qu'un défi stupide a été lancé entre deux motocyclistes pour un pari dérisoire de 2 000 FCFA.



es deux challengers se sont lancés dans une folle compétition pour tester les performances de leurs engins. L'un des conducteurs, identifié sous le nom de Laye, circulait sans éclairage. En tentant de dépasser son adversaire, il a violemment percuté de plein fouet une autre moto arrivant de Matam. La collision a été fatale pour le Jakartaman ainsi que pour le conducteur de la seconde moto, un ouvrier employé sur le chantier de l'université Souleymane Niang de Matam.



Outre les deux décès constatés sur le coup, un passager de la moto percutée a été grièvement blessé avec une jambe cassée. Quant au second participant de la course, il a lâchement abandonné son véhicule sur les lieux de l'accident pour prendre la fuite avant l'arrivée des secours. Une enquête est en cours pour identifier et interpeller le fuyard, tandis que ce drame relance le débat sur l'insécurité routière liée aux motos-Jakarta dans la région de Matam.